Японская Sony запустит в 2024 году PlayStation 5 Pro по цене $500

YouTube-канал Moore’s Law Is Dead представил новую информацию о грядущей версии консоли PlayStation.

В своем видео они рассказали о PlayStation 5 Pro, улучшенной версии популярной консоли PlayStation 5. Переход от PS5 к PS5 Pro, по словам блогеров, будет гораздо более впечатляющим, чем переход от PS4 к PS4 Pro.

Стоимость базовой версии новой консоли без дисковода составит 500 долларов. Однако, по предположениям, Sony также выпустит PS5 Pro с дисководом, которая будет стоить дороже, чем PS5, оцененная в 450 долларов.

Тем не менее авторы видео полагают, что после выхода Pro-модели базовая версия PS5 может снизиться в цене до 400 долларов.

По словам Moore’s Law Is Dead, PlayStation 5 Pro будет немного мощнее своей предшественницы. Она сможет запускать игры в разрешении 4K и повышать частоту кадров.

Предполагается, что консоль будет основана на восьмиядерной архитектуре AMD Zen 2 с 56 вычислительными блоками и будет иметь 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6.