Японская Sony готовит к выходу консоль PlayStation 5 с отдельным дисководом

В текущей ситуации в России более актуальной стала версия консоли с дисководом.

Из-за санкций в России сейчас нет возможности оплачивать игры для PlayStation 5, и для владельцев PlayStation 5 без дисковода текущая ситуация стала большой проблемой.

Вариант консоли с дисководом оказался намного предпочтительнее, так как игры на дисках без труда можно приобрести в рознице.

По слухам, японская компания сейчас ведет разработку PlayStation 5 со съёмным дисководом, который можно будет подключать при необходимости, причем через порт Type-C на задней панели.

Такая версия консоли должна поступить в производство в середине 2023 финансового года, а в свободной продаже появится в середине 2024 года.

По данным источника, также Sony будет отдельно продавать приводы для дисков.