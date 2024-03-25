Японская Meiji выпустила наушники-грибочки ChocoBoy

Японская кондитерская компания Meiji не перестает удивлять своих поклонников новыми и необычными продуктами. На этот раз они создали уникальные беспроводные наушники, вдохновленные популярным японским лакомством ChocoBoy, известным также как Kinoko no Yama или «Гора грибов».

Эти наушники вместе с футляром для зарядки весят всего 50 граммов. Они имеют запоминающуюся форму, которая напоминает печенья ChocoBoy с шоколадными шляпками в форме грибов.

Помимо воспроизведения музыки и функции вызова, наушники отличаются возможностью синхронного перевода на 144 языка. Однако для использования этой функции необходимо скачать специальное приложение на смартфон.

Meiji также обеспечила удобство пользователей, предоставив разъем USB для зарядки наушников. Интерес к этим уникальным наушникам-грибочкам появился еще летом прошлого года, когда Meiji представила их в шуточном концепте. Пользователи Интернета были в восторге и неустанно задавали вопросы о дате начала продаж.

Компания Meiji решила выпустить всего 3500 оригинальных наушников-грибочков, которые поступят в ограниченную продажу 26 марта.

Цена этого эксклюзивного гаджета составит 29 800 иен или чуть больше 18 000 рублей.

Источник