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Японская компания YKK создала самозастегивающуюся молнию

Автор На чтение 2 мин Просмотров 352 Опубликовано

Крупнейший мировой производитель застёжек-молний YKK успешно протестировал прототип автоматической молнии на дистанционном управлении. Как сообщает портал TechSpot, новинка предназначена прежде всего для промышленного использования, но в будущем может появиться и в повседневной одежде.

Технология основана на моторизированном устройстве с системой шестерёнок, которым можно управлять при помощи пульта. В демонстрационном ролике YKK молния за 40 секунд соединила два полотна ткани на высоте 5 метров, без использования лестницы или подъёмника. В другом испытании автоматическая молния застегнула широкий тент за 50 секунд.

Японская компания YKK создала самозастегивающуюся молнию

В компании подчёркивают, что новая разработка снижает риски для рабочих, которым ранее приходилось забираться на высоту или применять значительные физические усилия. Сейчас прототип остаётся громоздким и требует подключения к массивному контроллеру, поэтому его использование ограничено промышленными условиями.

В YKK отмечают, что в будущем автоматическая молния может найти применение в повседневной жизни, особенно для людей с ограниченной подвижностью. Основные задачи на ближайший период — уменьшение размеров механизма и повышение его безопасности. Сроки выхода технологии на массовый рынок пока не уточняются.

Компания YKK широко известна в профессиональной среде: её застёжки используются на одежде, рюкзаках, автомобильных чехлах. Среди последних разработок фирмы — магнитные молнии и замки для одежды, которые фиксируются и расстёгиваются с помощью магнитов.

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