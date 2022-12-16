Японская компания Sony выпустит Sony PlayStation 5 со съемным приводом в 2023 году

Инсайдеры ране сообщали, что новая версия консоли PlayStation 5 получит съёмный дисковод.

Но тогда эта информация ничем не была подкреплена, а теперь авторитетные источники подтверждают слухи инсайдеров.

Игровой журналист Том Хендерсон написал, что в Sony уже тестируется консоль со съёмным приводом. Журналист еще отметил, что новая версия консоли хорошо себя показывает в тестах.

По данным Хендерсона, презентация новой версии PlayStation 5 не «за горами», но это скорее будет анонс консоли, а полноценный выход состоится значительно позже.