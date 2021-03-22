Японская компания Sony летом закроет цифровые магазины PS3, PSP и PS Vita

Sony намерена сделать свои старые консоли бесполезными для пользователей, ведь японская компании намерена закрыть цифровые магазины для PlayStation 3, PSP и PS Vita.

Это неофициальная информация, но ее предоставили авторитетные сетевые источники.

По их данным, со 2 июня прекратят существование магазины игр для PlayStation 3, а также портативных PSP и PS Vita.

О намерении закрыть магазины Sony должна заявить до конца текущего месяца.

Стоит напомнить, что PSP сняли с производства еще в 2014 году, PS Vita прекратили выпускать с 2019 года, а приставку PlayStation 3 в 2017 году.