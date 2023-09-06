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Японская компания Nissin представила лапшу для «геймеров»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Японская компания Nissin представила новый продукт под названием Gaming Cup Noodles, который ориентирован на геймеров и предлагает им уникальный перекус. В состав этой лапши входят не только специальные приправы, но и такие элементы, как кофеин, аргинин и ниацин, которые обычно присутствуют в энергетических напитках.

Японская компания Nissin представила лапшу для «геймеров»

Одной из ключевых особенностей Gaming Cup Noodles, по словам Nissin, является отсутствие бульона, что позволяет игрокам наслаждаться лапшей, не опасаясь испачкать свою одежду или игровое оборудование. Кроме этого, компания Nissin также представила гейминг-версию карри, содержащую смесь пряностей, говядины и риса.

На данный момент Gaming Cup Noodles и гейминг-карри доступны только на японском рынке, но возможно, они будут доступны в будущем через российские онлайн-ретейлеры. Цена Gaming Cup Noodles составляет 280 йен, что примерно равно 185 рублям, что дороже, чем обычная лапша, но это продукт, специально разработанный для геймеров.

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