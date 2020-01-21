Япония начала подготовку к внедрению систем связи 6G

В Японии еще не запустили 5G, но уже начали готовиться к новому стандарту связи – 6G.

Его планируют запустить к 2030 году, но это ориентировочная дата, так как шестое поколение связи пока находится на ранней стадии разработки.

Масштабный запуск сетей пятого поколения в Японии произойдет весной, при этом США и Южная Корея уже запустили 5G.

Как сообщает телеканал NHK, с целью опережения других стран в запуске шестого поколения связи, правительство решило утвердить совет экспертов с целью перехода на новый стандарт.

В совет войдут представители частного бизнеса и технические специалисты.