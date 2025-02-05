Январский рейтинг Apple: лидируют планшеты, iPhone 16 Pro единственный смартфон

Разработчики бенчмарка опубликовали январский рейтинг производительности устройств Apple под управлением iOS и iPadOS, в который вошел только один iPhone.

Лидером стал 11-дюймовый iPad Pro с чипом Apple M4, набравший в AnTuTu 2,56 миллиона баллов. На втором месте расположился 13-дюймовый iPad Pro с результатом 2,53 миллиона, а третье место занял 12,9-дюймовый iPad Pro M2 с 2,12 миллиона баллов.

В четвертой и пятой позициях оказались 13-дюймовый iPad Air M2 и 11-дюймовый iPad Pro M2, набравшие 1,99 и 1,97 миллиона баллов соответственно. Замыкает топ 11-дюймовый iPad Air M2 с 1,95 миллиона баллов.

Единственным смартфоном в рейтинге стал iPhone 16 Pro с чипом A18 Pro, который в среднем набрал около 1,72 миллиона баллов.