Яндекс заявил, что отразил крупнейшую в истории DDoS-атаку

Кибератака на серверы российского технологического гиганта Яндекс (YNDX.O) в августе и сентябре стала крупнейшей известной распределенной атакой типа «отказ в обслуживании» (DDoS) в истории Интернета, заявила компания. в четверг.

Атака DDoS, при которой хакеры пытаются заполнить сеть необычно большими объемами трафика данных, чтобы парализовать ее, когда она больше не может справляться с запрошенными данными, началась в августе и достигла рекордного уровня 5 сентября.

«Нашим специалистам удалось отразить рекордную атаку — почти 22 миллиона запросов в секунду (RPS). Это самая крупная известная атака в истории Интернета», — говорится в заявлении Яндекса.

Яндекс сообщил, что 7 августа было получено 5,2 миллиона запросов в секунду, 6,5 миллиона запросов в секунду 9 августа, 9,6 миллиона запросов в секунду 29 августа, 10,9 миллиона запросов в секунду 31 августа и, наконец, 21,8 миллиона запросов в секунду 5 сентября.

Американская компания по кибербезопасности Cloudflare (NET.N) , которая широко используется предприятиями и другими организациями для защиты от DDoS-атак, сообщила в августе о крупнейшей из известных ей DDoS-атак, достигшей 17,2 миллиона запросов в секунду в начале этого года.