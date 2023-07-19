Главная » Новости

«Яндекс» запустил в продажу в России 55-дюймовый умный телевизор

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

«Яндекс» начал продажи 55-дюймового телевизора с голосовым помощником «Алиса».
Новинка стала самым большим телевизором компании, ее предлагают по цене 36 990 рублей, причем в эту стоимость входит не только само устройство, но также и три месяца подписки «Плюс» в подарок.

В новом телевизоре от отечественной компании установлен 4К экран высокой контрастности, заявлено 5000:1. Модель получила безрамочный экран и два динамика общей мощностью 24 Вт.

Телевизор получил три порта HDMI и два USB. Для подключения внешней акустической системы в телевизоре есть оптический аудиовыход.

В пресс-релизе отметили, что в телевизоре есть доступ к сервису «Яндекс.Игры», также панель можно использовать как часть системы «умного дома», а с помощью голосового помощника «Алиса» можно управлять телевизором без пульта, но для этого требуется подключение к «умной» колонке от «Яндекса».

«Яндекс» запустил в продажу в России 55-дюймовый умный телевизор

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.