Яндекс запустил в «Браузере» перевод видео с передачей голосов и интонаций

Команда Яндекса объявила о запуске технологии перевода видео нового поколения в «Яндекс Браузере». Теперь закадровый перевод на основе нейросетей YandexGPT передает не только смысл, но и голоса и интонации героев оригинальных роликов.

Как пояснили в компании, новая модель анализирует англоязычную речь, выделяет тембр, ритм и интонационные особенности, а затем воспроизводит их в русскоязычном переводе. Для достижения такого уровня точности нейросеть была дополнительно обучена на сотнях тысяч аудиозаписей.

Кроме того, улучшился сам перевод текста: «Яндекс Браузер» теперь точнее передает стилистические особенности речи, что делает звучание реплик более естественным и приближённым к оригинальной манере общения.

Перевод нового поколения доступен при просмотре видео на YouTube, в «Поиске Яндекса», на платформах «VK Видео», «Дзен» и Rutube. Пользоваться функцией могут все пользователи, авторизованные через «Яндекс ID». Активация перевода происходит через специальную панель, которая появляется во время просмотра роликов.