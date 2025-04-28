Главная » Новости

Яндекс запустил в «Браузере» перевод видео с передачей голосов и интонаций

Автор На чтение 1 мин Просмотров 46 Опубликовано

Команда Яндекса объявила о запуске технологии перевода видео нового поколения в «Яндекс Браузере». Теперь закадровый перевод на основе нейросетей YandexGPT передает не только смысл, но и голоса и интонации героев оригинальных роликов.

Как пояснили в компании, новая модель анализирует англоязычную речь, выделяет тембр, ритм и интонационные особенности, а затем воспроизводит их в русскоязычном переводе. Для достижения такого уровня точности нейросеть была дополнительно обучена на сотнях тысяч аудиозаписей.

Кроме того, улучшился сам перевод текста: «Яндекс Браузер» теперь точнее передает стилистические особенности речи, что делает звучание реплик более естественным и приближённым к оригинальной манере общения.

Перевод нового поколения доступен при просмотре видео на YouTube, в «Поиске Яндекса», на платформах «VK Видео», «Дзен» и Rutube. Пользоваться функцией могут все пользователи, авторизованные через «Яндекс ID». Активация перевода происходит через специальную панель, которая появляется во время просмотра роликов.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.