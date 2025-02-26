«Яндекс» запустил «убийцу» GitHub с названием SourceCraft

Компания «Яндекс» объявила о запуске платформы SourceCraft, которая станет российским аналогом GitHub и GitLab. Эта платформа предназначена для IT-специалистов, позволяя им совместно разрабатывать и развивать программные продукты. В настоящее время SourceCraft функционирует в тестовом режиме, и для доступа необходимо подать заявку.

SourceCraft предлагает широкий набор инструментов для удобной работы с кодом, включая автоматизацию CI/CD-процессов, умную навигацию и встроенного ИИ-ассистента, который может автодополнять код на более чем 30 языках, таких как C++, Go, Java, Kotlin и Python. Пользователи смогут находить нужный код по ключевым словам и названиям файлов, а также изучать его структуру.

Платформа доступна через веб-интерфейс, и в будущем планируется интеграция с сервисами Yandex Cloud, что позволит развернуть SourceCraft в облачной инфраструктуре. Также рассматривается возможность работы по модели on-premise для использования на собственных серверах компаний.

Руководитель платформы SourceCraft, Дмитрий Иванов, отметил, что разработка велась опытной командой Яндекса, и последние этапы создания продукта проводились непосредственно на самой платформе. Теперь SourceCraft готова к тестированию внешними разработчиками.

Источник: Forbes