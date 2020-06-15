«Яндекс» запустил собственный сервис видеозвонков

Российская IT-компания запустила новый полезный сервис, который получил название «Яндекс.Телемост».

Новый сервис от компании «Яндекс» позволяет друзьям общаться в видеоформате или создавать видеоконференцию между сотрудниками компаний.

Разработчики отметили, что в новом видеосервисе нет ограничений по времени общения, а также в нем очень легко пригласить участников, так для добавленная ссылка на конференцию автоматически копируется в буфер обмена.

«Яндекс.Телемост» не является отдельным сервисом. Он работает через браузер «Яндекс» и Chrome, а также в приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта».

Разработчики обещают в будущем интегрировать сервис в другие продукты «Яндекса», а также расширить перечень браузеров, через которые можно использовать сервис.