«Яндекс» запустил собственный сервис для оплаты покупок Yandex Pay

«Яндекс» запустил собственный сервис для оплаты покупок Yandex Pay10.03.2021 23:26
Яндекс запустил новый в России сервис для оплаты покупок в интернете, который получил название Yandex Pay.
Yandex Pay позволяет зарегистрированным пользователям в Яндексе через свой аккаунт безопасно оплачивать покупки.
Данные карты, подвязанной к аккаунту Яндекса, платежный сервис Yandex Pay будет подтягивать автоматически, причем пользователь может использовать несколько карт. Платежный сервис работает с картами Visa, «Мир» и Mastercard.
При оплате через Yandex Pay у пользователя сохраняются бонусы и кешбэк, предоставляемый банком держателю карты.
Как заявляют разработчики сервиса, все данные карт в Yandex Pay хранятся в зашифрованном виде.
Платежная система доступна не только обычным пользователям, но также и продавцам, для которых создана платформа, позволяющая добавить на сайт «кнопку» Yandex Pay.
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