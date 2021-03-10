«Яндекс» запустил собственный сервис для оплаты покупок Yandex Pay

Яндекс запустил новый в России сервис для оплаты покупок в интернете, который получил название Yandex Pay.

Yandex Pay позволяет зарегистрированным пользователям в Яндексе через свой аккаунт безопасно оплачивать покупки.

Данные карты, подвязанной к аккаунту Яндекса, платежный сервис Yandex Pay будет подтягивать автоматически, причем пользователь может использовать несколько карт. Платежный сервис работает с картами Visa, «Мир» и Mastercard.

При оплате через Yandex Pay у пользователя сохраняются бонусы и кешбэк, предоставляемый банком держателю карты.

Как заявляют разработчики сервиса, все данные карт в Yandex Pay хранятся в зашифрованном виде.

Платежная система доступна не только обычным пользователям, но также и продавцам, для которых создана платформа, позволяющая добавить на сайт «кнопку» Yandex Pay.