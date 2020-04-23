Яндекс запустил собственную мультимедиа-платформу для смарт-телевизоров

Компания Яндекс разработала собственную операционную систему для смарт-телевизоров. В основе оболочки лежит ОС Android и платформу уже начали устанавливать на телевизоры бренда DEXP.



Новая платформа от Яндекса включает в себя подписку на КиноПоиск HD, а также предлагает пользователям через интернет бесплатно просматривать эфирные каналы и каналы «Яндекс.Эфира».

Также новая оболочка получила приложения: YouTube, Ivi, Megogo, Okko, Tvigle и TVzavr.

В телевизорах с системой от Яндекса еще есть сквозной голосовой поиск и рекомендательная система, основанная на предпочтениях пользователя. Также в системе применили защиту детей от нежелательного контента.

Сейчас мультимедийная платформа устанавливается только в телевизорах DEXP, которые предлагаются только в розничной сети DNS.

В дальнейшем ОС появится в моделях от брендов Hyundai, Leff, AMCV, YUNO и д.р.