«Яндекс» запустил сервис для родителей, чтобы отслеживать местоположение детей

В приложении «Яндекс с Алисой» появилась новая функция, которая дает родителям возможность отслеживать местоположение своего ребенка. Эта опция доступна подписчикам «Яндекс Плюса». Для использования новой функции «Где ты?» и опции «Плюс Детям» необходимо подключить их. В настоящее время эта функция доступна для детских устройств с операционной системой Android, а в будущем ожидается выпуск версии приложения для iOS. Родители смогут отслеживать местоположение детей с устройств как с Android, так и с iOS.

Функция «Где ты?» предоставляет родителям не только возможность узнать текущее местоположение детского устройства на карте, но и создать список часто посещаемых мест, таких как дома родственников, учебные заведения и кружки. Как только ребенок посетит одно из этих мест или покинет его, приложение уведомит родителей.

Если уровень заряда батареи телефона ребенка опустится ниже 20 процентов, родители получат уведомление об этом. Для экономии заряда, технология географического зонирования используется таким образом, что когда ребенок находится в одном из часто посещаемых мест, приложение снижает частоту запросов данных с спутников и беспроводных сетей для определения точного местоположения.

В тех областях, где сигнал GPS ограничен, местоположение детских устройств определяется с использованием технологии LBS, основанной на данных ближайших базовых станций мобильных операторов и Wi-Fi. В крупных городах точность этого метода позиционирования варьируется от 50 до 200 метров.

Функция «Где ты?» активируется на родительском устройстве в приложении «Яндекс с Алисой». После этого настройка должна быть завершена на детском устройстве. Важно, чтобы ребенок был авторизован в приложении под тем же детским аккаунтом, принадлежащим к той же семейной группе. Также потребуется разрешение на постоянный доступ к геопозиции и разрешение на работу в фоновом режиме. После настройки функции, ребенок получит уведомление о том, что его местоположение будет отправляться родителям.

«Большинство родителей желают знать, где находятся их дети. Наши исследования показали, что у каждого второго ребенка в возрасте от 3 до 6 лет есть смартфон, и у 80% детей в возрасте от 7 до 10 лет. «Яндекс Плюс» имеет более 23 миллионов подписчиков. Поэтому мы добавили функцию «Где ты?» в детскую опцию «Плюс» и предоставили возможность бесплатного тестирования в начале учебного года. Она придает родителям немного больше уверенности, а детям — свободы», — отметила Татьяна Умряева, руководитель сервисов для детей и родителей в «Яндексе».