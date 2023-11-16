Яндекс запустил продажи «Станции Миди» по цене 15 тысяч рублей

«Яндекс Станция Миди» — новая умная колонка от «Яндекса», которая позволяет «Алисе» распознавать людей по голосу и управлять умным домом даже без подключения к интернету. Колонка, которую можно приобрести, имеет новый размер и значительные технические улучшения.

Оснащенная мощными динамиками общей мощностью 24 Вт и дисплеем, на котором отображается базовая информация, такая как время, погода, реакция и эмоции «Алисы», «Яндекс Станция Миди» также оснащена «мощным нейронным процессором».

Этот процессор позволяет «Алисе» лучше реагировать на команды пользователей и распознавать их по голосу. Кроме того, она научилась управлять устройствами, поддерживающими протокол Zigbee, даже без доступа в интернет. Голосовые команды обрабатываются локально, не отправляясь в облако.

Теперь российские пользователи могут приобрести «Яндекс Станцию Миди» по цене 14 990 рублей в зеленом или черном цвете на «Яндекс Маркете». Кроме того, в будущем появится еще один вариант корпуса — серый.