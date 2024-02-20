Яндекс запустил продажи собственных полноразмерных наушников почти за 4 тыс. рублей

В ассортименте Commo, фирменного бренда «Яндекс Маркета», появились две новые модели полноразмерных беспроводных наушников — Commo ONE и Immersive.

Компания гарантирует, что оба устройства обладают высоким качеством звука, продолжительным временем работы и удобной формой корпуса.

Commo ONE и Immersive оснащены 40-миллиметровыми динамиками, которые поддерживают объемное звучание. Commo ONE отличается впечатляющим временем автономной работы до 95 часов. Он также оснащен звуковой и световой индикацией, физическими кнопками управления и встроенным микрофоном.

Оба наушника обладают комфортными амбушюрами, которые позволяют носить их даже в течение длительного времени. Кроме того, у них есть поворотные чашки, что облегчает их транспортировку в сумке или рюкзаке. В комплекте с наушниками также предлагается AUX-кабель для подключения к другим устройствам, таким как ноутбук.

Commo Immersive имеет дополнительные функции. Они поддерживают три режима — активное шумоподавление, режим прозрачности и стандартный режим. Кроме того, наушники Immersive автоматически приостанавливают воспроизведение музыки, когда их снимают с головы.

Наушники Commo ONE уже доступны в трех цветах корпуса: белом, сером и лавандовом. Модель Immersive поступит в продажу весной этого года. Стоимость новинок 2,9 тыс. рублей.