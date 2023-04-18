«Яндекс» запустил продажи колонки «Станция Макс» и других новых устройств умного дома

В продажу поступила колонка «Станция Макс» и ряд других устройств системы «умный» дом от компании «Яндекс».

На российском рынке стартовали продажи «Станции Макс», «Яндекс Хаба» и датчиков с поддержкой протокола Zigbee.

Все эти гаджеты были представлены ранее, теперь они доступны для покупки в интернет-магазинах и розничных точках.

Рекомендованная розничная цена «Станции Макс» составляет 29 990 руб., «Яндекс Хаб» оценивается в 4990 руб., а один датчик стоит 1990 руб.

Пока в наборе есть датчик открытия дверей и окон, датчик движения и освещения, датчик температуры и влажности, датчик протечки, а также беспроводная кнопка.