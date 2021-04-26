«Яндекс» запустил новый бесплатный сервис «Документы»

Российская компания запустила работу нового сервиса, в котором можно редактировать тексты, таблицы, презентации, а также конвертировать более старые версии.

Как говорится в сообщении «Яндекса», сервис с названием «Документы» является бесплатным и в нем поддерживаются такие форматы как docx, xlsx и pptx.

Работать новый сервис может на компьютерах и смартфонах, а сама работа проходит в web-версии.

Отмечается, что пока сервис доступен ограниченному количеству пользователей, но позже им воспользоваться смогут все.

Среди возможностей стоит отметить и совместное редактирования файла, а для этого нужно отправить ссылку другому пользователю.

Главным условием будет обязательная регистрация пользователя в «Яндексе». В облаке будут сохраняться предыдущие версии, поэтому при необходимости можно вернуть необходимую версию.