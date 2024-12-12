Яндекс запустил новые онлайн-редакторы документов с нейросетью YandexGPT 4

Компания «Яндекс» представила новые онлайн-редакторы документов и таблиц, в которых интегрирована нейросеть YandexGPT 4. Редакторы доступны бесплатно в бета-режиме.

Новые инструменты отличаются высокой производительностью и скоростью работы по сравнению с предыдущими версиями. Теперь одновременно над документом могут работать до 100 пользователей.

Нейросеть YandexGPT 4 позволяет создавать тексты по запросам пользователей и редактировать существующие материалы на русском и английском языках. Однако некоторые функции пока недоступны.

По словам Сергея Педченко, руководителя группы технологического развития «Яндекс 360», редакторы запущены в бета-версии для тестирования производительности и нового интерфейса. В ближайшее время ожидается добавление возможности комментирования документов.

На данный момент редакторы доступны только в веб-формате, а десктопная версия планируется на 2025 год. В будущем Яндекс намерен предложить редакторы для использования на собственных серверах компаний.