Главная » Новости

Яндекс запустил новые онлайн-редакторы документов с нейросетью YandexGPT 4

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Компания «Яндекс» представила новые онлайн-редакторы документов и таблиц, в которых интегрирована нейросеть YandexGPT 4. Редакторы доступны бесплатно в бета-режиме.

Новые инструменты отличаются высокой производительностью и скоростью работы по сравнению с предыдущими версиями. Теперь одновременно над документом могут работать до 100 пользователей.

Нейросеть YandexGPT 4 позволяет создавать тексты по запросам пользователей и редактировать существующие материалы на русском и английском языках. Однако некоторые функции пока недоступны.

По словам Сергея Педченко, руководителя группы технологического развития «Яндекс 360», редакторы запущены в бета-версии для тестирования производительности и нового интерфейса. В ближайшее время ожидается добавление возможности комментирования документов.

На данный момент редакторы доступны только в веб-формате, а десктопная версия планируется на 2025 год. В будущем Яндекс намерен предложить редакторы для использования на собственных серверах компаний.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.