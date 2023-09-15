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«Яндекс» запустил функцию безналичной оплаты Yandex Pay для устройств на ОС Android

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Компания «Яндекс» представила новый сервис безналичных платежей с помощью смартфонов под названием «Pay». По информации, полученной от пресс-службы «Яндекса» и сообщенной агентству ТАСС, данный сервис позволяет привязывать любую российскую банковскую карту к приложению для осуществления онлайн-платежей.

Сервис «Pay» от «Яндекса» является комплексным инструментом для работы с безналичными платежами.

Согласно информации компании, владельцы устройств на базе операционной системы Android теперь могут оплачивать товары и услуги онлайн с помощью карты любого банка, принадлежащего российской платежной системе «Мир».

Кроме того, предусмотрена возможность проведения офлайн-платежей с использованием цифровой карты YandexPay через технологии NFC или QR.

Представители «Яндекса» отмечают, что все данные будут надежно зашифрованы и храниться в соответствии со стандартом безопасности PCI DSS 4.0, международным стандартом для защиты данных платежных карт.

Доступ к сервису также будет надежно защищен системой YandexID, обеспечивающей безопасность учетных записей пользователей.

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