«Яндекс» за полгода заблокировал более 35,5 млн опасных звонков

За первую половину 2024 года фирменный определитель номера от «Яндекса» обработал 785 миллионов звонков с незнакомых номеров, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля нежелательных вызовов составила около 60%, что составило 444 миллиона звонков, увеличившись на четверть по сравнению с предыдущим годом. С января по июль этот определитель успешно заблокировал 35,5 миллиона подозрительных звонков на устройствах пользователей, активировавших данную функцию.

Количество нежелательных звонков от страховых компаний возросло на 77%, от сотовых операторов — на 60%, от компаний с рекламой услуг — на 32%, и от мошенников — на 4%.

С другой стороны, количество звонков с рекламой небанковских финансовых услуг сократилось на 38%, а с маркетинговыми предложениями операторов связи — на 26%.

Наибольший прирост нежелательных звонков от банков был зафиксирован по понедельникам — в среднем на 50%. Мошенники стали активнее воскресеньем и понедельникам, увеличивая количество звонков на 23% и 20% соответственно.

За полгода количество звонков с незнакомых номеров существенно возросло в Пензенской области (в 3,5 раза), Приморском крае и Ростовской области (на 37% в каждом регионе).

Снижение данного показателя было наиболее выраженным в Чеченской Республике (на 89%), Северной Осетии (на 41%) и Ингушетии (на 37%).

Автоматический определитель номера, доступный в приложении «Яндекс с Алисой» для Android и iOS, успешно защищает пользователей от нежелательных звонков, что помогает им не тратить время на ненужные контакты.

Этот инструмент также способен блокировать звонки с рекламой финансовых услуг и подозрительные вызовы, включая те, которые могут быть связаны с мошенничеством.