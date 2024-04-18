Яндекс выпустил «умную» розетку и светодиодную ленту поддержкой Matter

Компания «Яндекс» расширила ассортимент своих умных устройств для дома, представив две новинки: умную розетку и светодиодную ленту.

Оба устройства работают по протоколу Matter, что позволяет им функционировать даже без подключения к интернету.

Умная розетка от «Яндекса» позволяет управлять подключенными к ней устройствами удаленно. Например, с помощью смартфона можно включать и выключать приборы. Это удобно, если вы покинули дом и не уверены, выключили ли вы технику. В приложении также доступна статистика потребления энергии подключенных устройств. Розеткой можно управлять голосовыми командами через «Алису» или настроить расписание включения и выключения.

Светодиодная лента от «Яндекса» поддерживает 16 миллионов оттенков и имеет 5 режимов свечения. С помощью клейкой основы ее можно легко прикрепить к любой поверхности. Длину ленты можно регулировать, отрезая лишнее или подключая дополнительные сегменты с помощью специального коннектора. Максимальная длина составляет 10 метров. Управление осуществляется через смартфон или голосовые команды.



Обе новинки используют протокол Matter, что позволяет им обмениваться информацией и выполнять сценарии работы без подключения к интернету. Эти устройства могут быть подключены к любым «Яндекс Станциям», кроме «Станции» первого поколения и «Станции Макс» (поддержка Matter для них будет добавлена в будущем).

Умная розетка доступна в белом и черном цвете по цене 1790 рублей. Светодиодная лента длиной 3 метра стоит 3990 рублей, а метровый удлинитель можно приобрести за 790 рублей.