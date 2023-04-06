«Яндекс» выпустил прототип приложения «Шедеврум» для создания картинок нейросетью

Команда Яндекса запустила новый сервис для пользователей, параллельно появились специальные приложения для смартфонов.

Новый сервис получил название «Шедеврум». С его помощью пользователь сможет создавать изображения на основе текстового описания. Приложение «Шедеврум» уже можно установить на смартфоны через магазины Google Play и App Store.

Пока «Шедеврум» находится в бета-версии, сервис понимает русский и английский языки. Как отметили разработчики, для создания иллюстрации нужно максимально точно сделать описание изображения, чем будет точнее описание, тем точнее будет результат.

Нейросеть способна подражать известным живописцам и работать в разных стилях. После создания изображения пользователи его могут посмотреть и ставить отметки нравится.

Для создания картинки нужно будет зарегистрироваться в сервисе и оставить заявку, после ее подтверждения можно будет пользоваться «Шедеврум».

Нейросеть обучали на 240 миллионах примерах, в планах разработчиков создать набор из 500 миллионов изображений.

Система работает по методу каскадной диффузии, когда сначала создается изображение по запросу пользователя, потом ее разрешение увеличивается и добавляется больше деталей.