«Яндекс» выпустил новую версию своей нейросети YandexGPT2

В компании «Яндекс» представили новую языковую модель YandexGPT 2, способную решать более разнообразные типы задач, чем ее предшественница. Об этом сообщили в пресс-службе IT-компании.

Модель была обучена на данных, охватывающих период до марта 2023 года. Она способна адаптировать свои ответы для различных аудиторий, изменять стили и жанры. Кроме того, она может анализировать тексты в запросах длиной до тысячи символов, отвечать на вопросы и структурировать информацию.

YandexGPT 2 превосходит свою предшественницу в генерации текста, его анализе, создании идей, стилизации под определенную аудиторию, а также в ответах на фактологические запросы — улучшение по каждому из этих параметров составляет более 60%.