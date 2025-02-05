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«Яндекс» улучшил защиту от мошеннической рекламы с помощью ИИ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 47 Опубликовано

В 2024 году «Яндекс» увеличил скорость поиска и блокировки мошеннической рекламы в 12 раз благодаря искусственному интеллекту.

Злоумышленники часто меняют контент после модерации, используя фишинговые ссылки и QR-коды для кражи данных пользователей.

Компания применяет несколько десятков машинно-обучающих моделей, которые постоянно обновляются для повышения эффективности, пишут РИА Новости.

За год было заблокировано более 300 тысяч аккаунтов рекламодателей, что на 40% больше по сравнению с предыдущим годом. Также «Яндекс» исключил из рекламной сети более 20 тысяч сайтов, 4 тысячи приложений и около 29 тысяч Telegram-каналов за нарушение правил, в основном из-за фишинга.

Ежедневно на модерацию поступает более 230 миллионов рекламных объявлений, и на миллион легитимных объявлений приходится примерно сто мошеннических.

Для борьбы с этой проблемой «Яндекс» использует различные эвристики и алгоритмы, включая YandexGPT, для выявления подозрительных текстов.

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