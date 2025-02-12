Яндекс ТВ Станции QLED второго поколения оценили от 50 тыс. рублей

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж Яндекс ТВ Станции QLED второго поколения, доступной в размерах 43, 50, 55 и 65 дюймов. Цены на устройства варьируются от 49 990 до 84 990 рублей в зависимости от диагонали.

Новая станция предлагает технологию AI Picture Quality, которая улучшает изображение с помощью искусственного интеллекта, автоматически настраивая цветопередачу и контрастность. Устройство поддерживает разрешение Ultra HD (4K), имеет яркость 450 кд/м² и совместимо с HDR10.

ТВ Станция также оснащена четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Audio, обеспечивая качественный звук. Новые функции операционной системы YaOS X позволяют родителям ограничивать время просмотра и управлять устройством голосом.

Срок службы всех ТВ Станций увеличен до 5 лет, что обеспечивает доступ к сервисному обслуживанию и запасным частям в авторизованных центрах.