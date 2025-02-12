Главная » Новости

Яндекс ТВ Станции QLED второго поколения оценили от 50 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж Яндекс ТВ Станции QLED второго поколения, доступной в размерах 43, 50, 55 и 65 дюймов. Цены на устройства варьируются от 49 990 до 84 990 рублей в зависимости от диагонали.

Яндекс ТВ Станции QLED второго поколения оценили от 50 тыс. рублей

Новая станция предлагает технологию AI Picture Quality, которая улучшает изображение с помощью искусственного интеллекта, автоматически настраивая цветопередачу и контрастность. Устройство поддерживает разрешение Ultra HD (4K), имеет яркость 450 кд/м² и совместимо с HDR10.

Яндекс ТВ Станции QLED второго поколения оценили от 50 тыс. рублей

ТВ Станция также оснащена четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Audio, обеспечивая качественный звук. Новые функции операционной системы YaOS X позволяют родителям ограничивать время просмотра и управлять устройством голосом.

Срок службы всех ТВ Станций увеличен до 5 лет, что обеспечивает доступ к сервисному обслуживанию и запасным частям в авторизованных центрах.

Яндекс ТВ Станции QLED второго поколения оценили от 50 тыс. рублей

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.