«Яндекс.Такси» будет доставлять еду и продукты питания

Сервис «Яндекс.Такси» расширяет свои возможности и скоро через приложение можно будет заказать доставку товаров и еды.

Разработчики сервиса начали тестировать новые возможности мобильного приложения, в котором на главном экране появилась возможность заказа через сервис Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка».

Объеденные сервисы стали доступны в городах тех городах, где они работают.

Так «Яндекс.Еда» сейчас предлагается в 33 городах РФ, а вот «Яндекс.Лавка» пока доступна только в Москве и Санкт-Петербурге.

В компании Яндекс заявили, что обновленное приложение скоро станет доступно для всех регионов, где работает «Яндекс.Еда».