«Яндекс.Такси» будет доставлять еду и продукты питания

«Яндекс.Такси» будет доставлять еду и продукты питания24.03.2020 22:56
Сервис «Яндекс.Такси» расширяет свои возможности и скоро через приложение можно будет заказать доставку товаров и еды.
Разработчики сервиса начали тестировать новые возможности мобильного приложения, в котором на главном экране появилась возможность заказа через сервис Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка».
Объеденные сервисы стали доступны в городах тех городах, где они работают.
Так «Яндекс.Еда» сейчас предлагается в 33 городах РФ, а вот «Яндекс.Лавка» пока доступна только в Москве и Санкт-Петербурге.
В компании Яндекс заявили, что обновленное приложение скоро станет доступно для всех регионов, где работает «Яндекс.Еда».
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