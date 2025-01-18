Яндекс.Станция Лайт стала самой продаваемой умной колонкой по итогам 2024 года

Группа М.Видео-Эльдорадо опубликовала результаты продаж умных колонок в России за 2024 год.

Объем рынка увеличился на 20% в количестве и на 26% в денежном выражении по сравнению с 2023 годом. В этом году россияне купили 5,2 миллиона колонок на сумму 43,5 миллиарда рублей, при этом средняя цена устройства составила 8,3 тысячи рублей, увеличившись на 5%.

Лидером по продажам остается бренд «Яндекс», а также активно растут продажи колонок «Сбер». Самыми популярными моделями стали Яндекс.Станция Лайт, Яндекс.Станция Мини, SberBoom Mini и другие.

Новая колонка SberBoom Home, выпущенная в 2024 году, предлагает интересные функции, включая LED-дисплей для отображения эмоций и спортивных результатов.

На рынке также выделяются модели Яндекс.Станция Миди и Яндекс.Станция Макс, которые обеспечивают расширенные возможности управления умным домом.

Умные колонки становятся более универсальными, интегрируясь с другими устройствами и приложениями, что позволяет им выполнять роль помощников в обучении детей, напоминать о лекарственных препаратах для пожилых людей и улучшать мультимедийный опыт в домашних условиях.