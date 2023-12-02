«Яндекс»: Стало известно о новом виде мобильного мошенничества с помощью iOS 17

Команда разработчиков системы автоматического определения номера Яндекса обнаружила потенциальную уязвимость в операционной системе Apple, которую мошенники могут использовать.

Пользователям iOS 17 предоставляется возможность настраивать отображение информации о контактах. Эта функция может быть использована злоумышленниками.

Например, они могут представляться на экране вызова как «важные звонки от полиции» или «служба безопасности банка». Таким образом, они маскируются под обычные предупреждения от служб, которые обнаруживают номера телефонов. При звонке мошенника пользователю показывается уведомление от системы определения номера, если этот номер зарегистрирован в базе данных. Однако новые номера мошенников могут попадать в список нежелательных контактов с некоторой задержкой.

Команда разработчиков системы автоматического определения номера Яндекса уже сообщила об этой проблеме Apple и предложила решение для устранения потенциальной уязвимости в iOS 17.

Эксперты также рекомендуют оставаться бдительными и не отвечать на подозрительные звонки, а также никогда не раскрывать свои паспортные данные или коды подтверждения SMS звонящим лицам.