«Яндекс» создает собственный сервис безналичной оплаты Yandex Pay

Российский IT-гигант анонсировал собственный платежный сервис под названием Yandex Pay.

Компания «Яндекс» намерена запустить в России собственный сервис безналичной оплаты, первые данные о нем появились в условиях использования сервисов «Яндекса».

В инструкции написано, что к Yandex Pay можно подвязать банковскую карту и использовать его на веб-страницах компании.

В пресс-службе «Яндекс» на запрос РБК по поводу Yandex Pay ничего не ответили, но сказали, что компания постоянно развивается и совершенствует способы платы товаров и услуг в Интернете.

Стоит отметить, что в середине прошлого года «Яндекс» и Сбербанк разделили активы, после чего IT-гиганту достался «Яндекс.Маркет», а коммерческому учреждению «Яндекс.Деньги», после этого «Яндекс.Деньги» переименовали в «ЮMoney».