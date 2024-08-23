Яндекс с технологией OmniCast улучшил точность прогноза погоды в городских кварталах

В России разработали технологию OmniCast, которая работает на основе данных различных метеостанций, включая любительские.

Технология позволит в десятки раз чаще обновлять информацию, а значит и улучить точность прогноза. В результате прогнозы будут охватывать городские кварталы.

Теперь локальный прогноз будет полезен не только жителям, но и бизнесу, включая девелоперов и организаторов мероприятий. OmniCast уже внедрён в «Яндекс Погоду» и стал частью технологии «Метеум».

Она использует данные от мировых метеослужб, радаров, спутников и наземных станций, но новая технология помогает улучшить прогнозы в местах с недостатком профессиональных метеостанций.

OmniCast работает на основе нейросетей, которые учитывают данные ближайших метеостанций и особенности микрорайонов, такие как рельеф. Это позволяет создать прогнозы для участков размером 500 на 500 метров.

Локальный прогноз особенно важен для крупных городов, где климат может сильно различаться. Например, в центре Москвы температура может быть на 13 градусов выше, чем на окраинах. Теперь пользователи могут видеть разницу температур на карте, где холодные районы обозначены холодными цветами, а тёплые — теплыми.

Кроме того, пользователи с собственными метеостанциями могут подключить их к сервису через API, что повысит точность прогнозов.