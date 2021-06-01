«Яндекс» разрешил пользователям безвозвратно удалить личные данные

Компания «Яндекс» пользователям дает возможность удалить свои данные из своих сервисов, а для этого нужно только воспользоваться специальным инструментом появившемся в «Яндекс ID».

Удалить можно только часть данных, накопленных в разных сервисах, а их оказалось более 50.

Для запроса удаления пользователю нужно будут ввести код подтверждения, отправленный на номер подвязанный к «Яндекс ID».

Весь процесс займёт несколько дней, пока будет собрана сформирована в архив вся информация, причем после удаления данные невозможно будет восстановить.

Не удаляются только данные, которые защищены законом, при этом часть из них может быть обезличена, к примеру фотографии, в картографическом сервисе.

Сейчас можно удалить данные с таких сервисов: «Музыка», «Карты», «Алиса», «Почта», «Дзен», «Погода», «Бизнеса», «Станции», «Переводчика», «Диск» и «Мессенджера». Позже будут подключены и другие сервисы.