«Яндекс» представил «умную» колонку «Станция Миди»

Новая колонка «Станция Миди» от «Яндекса» представлена с голосовым помощником «Алисой». Компания сделала упор на мощный объемный звук и новые возможности виртуального ассистента, который быстро реагирует на голосовые команды благодаря нейронному процессору.

Производитель утверждает, что устройство лучше распознает пользователей по их голосам и более отзывчиво реагирует на них. Колонка также может управлять устройствами с поддержкой Zigbee без подключения к интернету.

Голосовые команды обрабатываются локально, минуя облачное хранилище. Например, можно будет включить свет или увеличить его яркость голосом, даже без доступа к сети.

Колонка «Станция Миди» также имеет функцию настройки сценариев умного дома в ответ на речь человека.

Благодаря детектору активности речи (Voice activity detector, VAD), колонка автоматически включит чайник и музыку по утрам, как только услышит голоса. Настройка этой функции производится в приложении «Дом с Алисой».

Согласно заявлениям «Яндекса», новая колонка обладает чистым и мощным звуком, несмотря на свой компактный размер. В ней используются три динамика общей мощностью 24 Вт. Кроме того, специально для «Станции Миди» был разработан низкочастотный динамик для глубоких басов, а два высокочастотных динамика и технология Room correction позволяют настроить звук в соответствии с акустикой помещения.

Колонка «Станция Миди» оснащена дисплеем с LED-подсветкой, который отображает время и текущую погоду. На нем также появляются «эмоции и реакции» голосового помощника, позволяя пользователю понять, что «Алиса» отреагировала на его запрос. Компактный корпус колонки повторяет дизайн «Станции 2».

Продажи «Станции Миди» начнутся одновременно в России, Беларуси и Казахстане 16 ноября. В России и Беларуси колонка будет доступна в черном и изумрудном цветах, а в Казахстане — только в черном.

В будущем планируется выпуск серой версии. Подробности о гаджете будут доступны в мини-сериале «Яндекса» о людях и технологиях YaC 2023, который выйдет в день начала продаж.

На данный момент стоимость устройства не разглашается.