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«Яндекс» представил свой первый телевизор с голосовым помощником «Алиса»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 84 Опубликовано

Яндекс представила свою первую линейку телевизоров с Алисой.
Новинка представлена в двух вариантах с 43 и 50-диагональю. Все экраны получили разрешение 4К Ultra HD и Direct LED подсветку.

Заявлено, что за счет равномерного распределения светодиодов по всей площади панели телевизора максимальная яркость будет составлять 300 кд/м2, а контрастность 5000:1.

Акустическая система новинок настроена профессиональными акустическими инженерами, также есть поддержка Dolby Audio.

«Яндекс» представил свой первый телевизор с голосовым помощником «Алиса»

Телевизоры входят в экосистему «Яндекса», поэтому ими можно управлять с помощью голоса без использования пульта управления. Также телевизор можно настроить на различные сценарии использования.

Телевизоры поступят в продажу 8 ноября по цене от 30 тыс. рублей.

«Яндекс» представил свой первый телевизор с голосовым помощником «Алиса» «Яндекс» представил свой первый телевизор с голосовым помощником «Алиса»

Яндекс
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