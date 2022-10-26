«Яндекс» представил свой первый телевизор с голосовым помощником «Алиса»

Яндекс представила свою первую линейку телевизоров с Алисой.

Новинка представлена в двух вариантах с 43 и 50-диагональю. Все экраны получили разрешение 4К Ultra HD и Direct LED подсветку.

Заявлено, что за счет равномерного распределения светодиодов по всей площади панели телевизора максимальная яркость будет составлять 300 кд/м2, а контрастность 5000:1.

Акустическая система новинок настроена профессиональными акустическими инженерами, также есть поддержка Dolby Audio.

Телевизоры входят в экосистему «Яндекса», поэтому ими можно управлять с помощью голоса без использования пульта управления. Также телевизор можно настроить на различные сценарии использования.

Телевизоры поступят в продажу 8 ноября по цене от 30 тыс. рублей.