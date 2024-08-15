Яндекс представил «Станцию Макс» с новой операционной системой YaOS X

Яндекс представил «Станцию Макс», которая получила обновления в виде новой операционной системы YaOS X.

Теперь пользователи могут наслаждаться обновлённым интерфейсом, более чем 100 каналами и расширенным каталогом из свыше 50 приложений, включая кинотеатры и видеохостинги.

С помощью нового встроенного «Яндекс Браузера» можно быстро искать видео по всему контенту. Главный экран теперь показывает персонализированные рекомендации на основе предпочтений и истории просмотров.

Видео можно запускать с того места, где остановились, а рекомендации для членов семьи не будут смешиваться. Также доступна функция переключения аккаунтов голосом.

В обновлении добавлены новые заставки, включая картины из Третьяковской галереи и работы цифровых художников.

Обновление предназначено для пользователей, которые подключают колонку к телевизору для просмотра фильмов и телеканалов. Установить его можно через приложение «Умный дом с Алисой», а в ближайшие месяцы обновление будет автоматически доступно на всех устройствах.