«Яндекс» представил новую умную колонку

Компании Яндекс представила новую «умную» колонку под названием Яндекс.Станция Макс.

Это устройство для домашнего использования получило трехполосную аудиосистему LED экран и поддержку видео в 4К HDR.

Яндекс.Станция Макс нельзя назвать преемником оригинальной Яндекс.Станции, так как это принципиально новое устройство, в котором есть самые современные технологии и LED экран для визуального сопровождения.

В колонке установили пять динамиков общей мощностью 65 ватт, реализовали поддержку Dolby Audio и 4К с HDR.

Помимо этого, в Яндекс.Станция Макс появился пульт со встроенным микрофоном, через который можно общаться с голосовым помощником Алиса.

LED дисплей в зависимости от режима может работать как часы, демонстрировать визуальное сопровождение или показывать эмоции Алисы.

Яндекс.Станция Макс уже можно заказать за 16 990 рублей, но пока колонка предлагается в черном и сером цвете, а в дальнейшем появится темно-синий и бордовый варианты.

