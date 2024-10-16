Яндекс представил доступный телевизор с голосовым управлением и 4K разрешением

Яндекс запустил продажу нового телевизора под названием ТВ Станция Бейсик. Этот телевизор стал самым доступным вариантом среди всех моделей ТВ Станций и предлагает полноценное голосовое управление.

Он работает на операционной системе YaOS X и сочетает в себе функции умной колонки и смарт-ТВ. Теперь пользователи могут пользоваться функциями виртуального ассистента Алисы, получать персональные рекомендации и искать контент в интернете по более низкой цене. ТВ Станция Бейсик доступна в четырех размерах: 43, 50, 55 и 65 дюймов, а цена начинается от 34 990 рублей.

У нового телевизора разрешение Ultra-HD (4К) и яркость экрана до 400 кд/м², он также поддерживает HDR10. Для обеспечения качественного изображения используется технология подсветки KSF LED и индивидуальная калибровка на производственной линии. Это позволяет достичь изображения, сопоставимого с более дорогими моделями.

В ТВ Станции Бейсик установлены два динамика мощностью от 20 до 30 Вт в зависимости от размера устройства. Звук обеспечивается командой инженеров, которая разрабатывает акустику для умных колонок Яндекса, что гарантирует качественное звучание в любых условиях.

Пользователи ТВ Станции Бейсик могут управлять устройством голосом без пульта и искать контент по запросам к Алисе. Виртуальный ассистент может рекомендовать фильмы и сериалы из разных онлайн-кинотеатров и искать видео на популярных платформах. Алиса работает на основе YandexGPT, что позволяет ей объяснять сложные темы, предлагать идеи и управлять умным домом.

На всех новых телевизорах с YaOS X стали доступны новые функции, такие как персонализация по голосу. Каждый член семьи может создать свой профиль, и Алиса будет распознавать, кто именно к ней обращается. Также появился режим караоке, который позволяет отключать вокал в песнях, и пользователи могут выбирать из почти 2,5 тысячи треков.

Кроме того, теперь возможно транслировать экран смартфона на телевизор, что позволяет смотреть фотографии и видео на большом экране. Для этого нужно установить приложение Eshare. Пользователи также могут звонить между ТВ Станцией, приложением Дом с Алисой и другими устройствами Яндекса.

Источник: Яндекс.