«Яндекс» предоставил возможность пользователям протестировать «Алису» с ИИ нового поколения поколения

В свежем объявлении, компания Яндекс представила новую бета-версию своего цифрового помощника «Алисы», которая уже доступна для использования некоторыми пользователями.

Речь идет о пользователях с активной подпиской на Яндекс Плюс, именно им предлагают протестировать «Алису» с ИИ нового поколения.

Одним из главных нововведений в новой «Алисе» является интеграция нейросети YandexGPT 2. Это позволяет помощнику давать более глубокие и интересные ответы на сложные вопросы. Теперь «Алиса» способна помочь пользователям разобраться в новых темах и предложить творческие идеи. Например, можно попросить «Алису» составить меню новогоднего ужина из трех блюд на семь человек или подготовить сопроводительное письмо к резюме дизайнера.

Новая версия «Алисы» доступна на различных устройствах и платформах, включая «Станции», «ТВ Станции», сервисы и приложения Яндекса, а также новый «Чат с Алисой».

Для владельцев «Станций» также предусмотрены новые навыки для детей и пожилых родственников. В приложении «Дом с Алисой» появился раздел «Бета» с полезными сценариями для родителей. Теперь «Алиса» может помочь контролировать время, проведенное ребенком с «Станцией», разбудить его в нужное время, провести зарядку, напомнить о гигиене и прочитать сказку перед сном. Также доступны обучающие квесты и развивающие игры на протяжении дня.

Новая версия «Алисы» также может быть полезна для пожилых людей. Пользователи могут попросить «Алису» вызвать помощь для своих близких. При этом помощник отправит SMS и сделает звонок на предварительно указанные номера.

В Яндексе отметили, что данная версия «Алисы» все еще находится в режиме бета-тестирования, поэтому возможны некоторые ошибки в ее работе. Если возникнут проблемы, пользователи могут связаться с поддержкой через чат или устройство и отправить форму обратной связи. Команда Яндекс будет стремиться улучшить и доработать «Алису» на основе обратной связи от пользователей.