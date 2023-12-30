Главная » Новости

«Яндекс» предоставил возможность пользователям протестировать «Алису» с ИИ нового поколения поколения

Автор На чтение 2 мин Просмотров 43 Опубликовано

В свежем объявлении, компания Яндекс представила новую бета-версию своего цифрового помощника «Алисы», которая уже доступна для использования некоторыми пользователями.

Речь идет о пользователях с активной подпиской на Яндекс Плюс, именно им предлагают протестировать «Алису» с ИИ нового  поколения.

Одним из главных нововведений в новой «Алисе» является интеграция нейросети YandexGPT 2. Это позволяет помощнику давать более глубокие и интересные ответы на сложные вопросы. Теперь «Алиса» способна помочь пользователям разобраться в новых темах и предложить творческие идеи. Например, можно попросить «Алису» составить меню новогоднего ужина из трех блюд на семь человек или подготовить сопроводительное письмо к резюме дизайнера.

Новая версия «Алисы» доступна на различных устройствах и платформах, включая «Станции», «ТВ Станции», сервисы и приложения Яндекса, а также новый «Чат с Алисой».

Для владельцев «Станций» также предусмотрены новые навыки для детей и пожилых родственников. В приложении «Дом с Алисой» появился раздел «Бета» с полезными сценариями для родителей. Теперь «Алиса» может помочь контролировать время, проведенное ребенком с «Станцией», разбудить его в нужное время, провести зарядку, напомнить о гигиене и прочитать сказку перед сном. Также доступны обучающие квесты и развивающие игры на протяжении дня.

Новая версия «Алисы» также может быть полезна для пожилых людей. Пользователи могут попросить «Алису» вызвать помощь для своих близких. При этом помощник отправит SMS и сделает звонок на предварительно указанные номера.

В Яндексе отметили, что данная версия «Алисы» все еще находится в режиме бета-тестирования, поэтому возможны некоторые ошибки в ее работе. Если возникнут проблемы, пользователи могут связаться с поддержкой через чат или устройство и отправить форму обратной связи. Команда Яндекс будет стремиться улучшить и доработать «Алису» на основе обратной связи от пользователей.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.