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«Яндекс.Практикум» организовал проверку после сообщений об утечке данных своих пользователей

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В сеть слили базу данных «Яндекс.Практикум», и в результате в открытом доступе оказались аккаунты, адреса электронной почты и номера телефонов.

В «Яндекс.Практикум» начали расследовать утечку персональных данных.

Как написала пресс-служба образовательного сервиса:

«Мы проводим внутреннее расследование и проверяем актуальность данных. Никакие платежные данные или пароли пользователей не скомпрометированы».

14 июня в открытом доступе появился фрагмент базы пользователей «Яндекс.Практикум».

Было опубликовано 300 тыс. строк, в которых содержится информация о пользователе, адрес электронной почты с номером телефона и Яндекс ID.

Этот же источник ранее публиковал пользовательские данные Delivery Club, GeekBrains и «Школы управления СКОЛКОВО».

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