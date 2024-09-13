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«Яндекс Погода» запустила автоматическое включение отопления в «умном» доме

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Сервис Яндекс Погода, анонсировал бесплатный API, который позволяет интегрировать погодные данные в системы умного дома. Такие возможности позволять пользователям, выполнить тонкую настройку системы умного дома в зависимости от погодных условий.

С новым инструментом пользователи смогут создавать автоматизированные сценарии, которые будут адаптироваться в зависимости от изменений погоды.

Например, можно настроить подогрев полов для холодных вечеров или активировать яркое освещение в пасмурное утро. API станет скоро доступен для умных домов с поддержкой Алисы, при этом разработчики отмечают, что API создан для продвинутых пользователей, которые хотят расширить функционал своих умных систем.

Он совместим с любой платформой, поддерживающей сторонние API, и доступен для бесплатного использования в домашних условиях. Для подключения платформы, нужно только зарегистрироваться в личном кабинете Яндекс Погоды.

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