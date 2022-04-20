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«Яндекс» опубликовал исходный код системы управления базами данных YDB

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Яндекс предоставил исходный код распределённой системы управления базами данных YDB.

YDB позволяет разрабатывать масштабируемые отказоустойчивые сервисы, такие как Яндекс.Такси, Яндекс.Маркет, Яндекс.Метрика и голосовой ассистент «Алиса».

Технология работает по открытой лицензии Apache 2.0. и может выдерживать большую операционную нагрузку.

YDB в секунду может обрабатывать миллионы запросов в секунду и сохранять работоспособность, если выйдет из строя сервер, или даже дата-центр.

На YDB уже создано более 500 проектов, причем они работают не только на собственных серверах, но также сторонних.

Разрешается использовать практически любые облачные хранилища и Yandex Cloud.

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