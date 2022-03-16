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«Яндекс» опроверг сообщения о продаже «Яндекс.Новостей» и «Дзена»

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РБК сегодня написало, что в компании «Яндекс» рассматривают возможность продавать сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен».
Издание об этом написало со ссылкой сразу на три источника, причем указывается, что уже давно ведутся переговоры с холдингом VK.

Изданию в VK анонимный сотрудник подтвердил эту информацию. Якобы после продажи популярных в РФ сервисов компания займется развитием поиска, технологий и городских сервисов

При этом пресс-служба «Яндекса» опровергла всю эту информацию, и назвала ее слухами.

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