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Яндекс объявила о покупке платформы для совместной работы Pruffme

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

«Яндекс» объявил о завершении сделки по приобретению платформы для совместной работы Pruffme. Сумма сделки не раскрыта, но компания подтвердила, что пользователи Pruffme сохранят доступ ко всем привычным инструментам, пишет forbes.

Pruffme предлагает сервисы для создания онлайн-досок и организации видеоконференций, доступные как в облаке, так и на собственных серверах пользователей.

«Яндекс» отметил, что технологии Pruffme были использованы при создании их нового сервиса «Яндекс Концепт», который был представлен в сентябре как альтернатива Miro.

В рамках сотрудничества «Яндекс» и Pruffme договорились о долгосрочном стратегическом партнерстве. Сделка позволит объединить опыт обеих команд для дальнейшего развития продуктов в рамках «Яндекс 360», включая сервис «Концепт» и инструменты для видеосвязи.

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