Компания «Яндекс» представила умную колонку «Яндекс Станция» 2-го поколения

«Яндекс» показал второе поколение своей самой первой «Яндекс Станции», которая в отличие от оригинала получила особую акустическую решетку и два улучшенных динамика мощностью 30 Вт.

В новой «умной» колонке разработчики переработали акустическую систему. Новая решетка создана с учетом улучшения качества звучания. Так, у нее особая апериодическая структура, которая меньше искажает проходящий через нее звук.

В новой «Станции» еще реализовали функцию room correction, которая компенсирует акустические эффекты в любом помещении.

Для управления умным домом в колонке реализовали протокол Zigbee, его сейчас используют многие производители «умных» приборов, помимо этого была переработана система управления.

Колонка лишилась кнопок в верхней части, а вместо них установили светящуюся панель.

В продажу второе поколение «Яндекс Станции» поступит в четырех цветах. Старт продаж намечен на первую половину 2022 года, цена на нее пока не раскрывают.