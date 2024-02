«Яндекс»: названы популярные языки программирования для школьников

Сегодняшним школьникам, интересующимся программированием, рекомендуется изучать универсальные языки программирования, которые пригодятся в любой IT-специальности, а также в других областях.

В числе таких языков можно назвать Python, C++, C# и Java. Об этом сообщил Александр Паволоцкий, академический руководитель школьных программ в компании «Яндекс» и руководитель «Яндекс Лицея», в беседе с «Газетой.ру».

По мнению Паволоцкого, знание языков программирования будет полезно не только будущим IT-специалистам, но и школьникам, планирующим поступать на социогуманитарные направления.

Он отмечает, что самым очевидным выбором является Python, так как этот язык используется для обработки данных в различных сферах. Паволоцкий подчеркивает, что специалисты, владеющие Python, будут более конкурентоспособны на рынке труда.

По словам эксперта, будущим инженерам потребуются языки программирования C, C++ и Python, в частности, для высокоуровневого моделирования и работы с машинным обучением.

Если школьник задумывается о карьере инженера по разработке программного обеспечения, но еще не определился с конкретной областью, он может начать изучение практически с любого языка программирования, такого как Python, C++, C# или Java. Среди более новых языков стоит обратить внимание на Go.

По словам Паволоцкого, Go легче освоить, если у школьника есть базовые знания языка программирования C, так как Go унаследовал многое от него. При этом Go является более стабильным и часто используется при разработке веб-сервисов, рекламных инструментов и голосовых помощников.

По мнению эксперта, школьникам-олимпиадникам необходимо отлично знать Python для прохождения первых этапов соревнований и C++ для решения более сложных задач, таких как написание алгоритмов.