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«Яндекс Навигатор» получил крупное обновление

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Команда «Яндекса» выпустила крупное обновление для «Навигатора», правда пока оно доступно для ряда пользователей смартфонов под управлением операционной системы Android.
В новой версии «Навигатора» был переработан интерфейс и появилось много улучшений. Пресс-служба компании написала, что в приложении произведена оптимизация маршрутов по нескольким точкам, а также стала доступна информация о поездке в зависимости от времени суток.

Разработчики научили платформу просчитывать и оптимизировать маршруты из 4–10 точек. Также была добавлена кнопка «Избегать плохих и грунтовых дорог», при ее выборе навигационная система подберет маршрут с учетом хороших дорог.

Были добавлены новые виджеты для рабочего стола смартфона, теперь с их помощью можно быстро узнать о дорожной обстановке и быстро проложить путь домой.

В столичном регионе в ряде платных парковок стало возможно оплачивать стоянку автомобиля непосредственно с приложения «Навигатор». Ранее пользователю нужно было покидать приложение, чтобы произвести оплату парковки.

«Яндекс Навигатор» получил крупное обновление

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