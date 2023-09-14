Яндекс начал тестировать языковую модель YandexGPT в «Поиске»

Компания «Яндекс» приступила к тестированию языковой модели YandexGPT с целью предоставления быстрых ответов на запросы пользователей в поисковой системе. Об этом сообщила официальная пресс-служба компании.

YandexGPT в тестовом режиме уже используется для генерации сжатых ответов в поисковой выдаче. Эта нейросеть анализирует запрос пользователя и суммирует информацию из соответствующих источников, предоставляя краткий ответ непосредственно под строкой поиска.

Для участия в тестировании новой функции необходимо оставить заявку в приложении «Яндекс с Алисой».

Как сообщается, для формирования быстрого ответа YandexGPT в реальном времени происходит анализ нескольких наиболее релевантных источников по запросу пользователя. После этого нейросеть кратко извлекает информацию из каждого источника. Затем YandexGPT выбирает наиболее релевантный ответ из полученных вариантов и предоставляет его вместе с ссылкой на источник.

Языковая модель YandexGPT была представлена 17 мая 2023 года. 7 сентября компания «Яндекс» представила обновленную версию этой модели — YandexGPT 2.